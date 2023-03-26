Türkiye-Hırvatistan maçının hakemi belli oldu!

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Hırvatistan ile Bursa'da oynayacağı maçın hakemleri belli oldu.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 28 Mart Salı günü 21.45'te başlayacak müsabakayı İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg yönetecek.

Ekberg'in yardımcılıklarını Fredrik Klyver ve Niklas Nyberg yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Granit Maqedonci olacak. Müsabakada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Christian Dingert VAR, Mike Pickel ise AVAR olarak görev yapacak.