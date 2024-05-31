Türkiye Hayat Emeklilik'ten müşterilerine özel yüzde 20 indirim kampanyası

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Hayat Emeklilik, Bireysel Emeklilik Sözleşmesi ya da İhtiyari Hayat Poliçesi bulunan 18 yaş üstü müşterilerine Türkiye Sigorta'dan uygun koşullarda sigorta yaptırabilecekleri bir indirim kampanyası başlattı.

Türkiye Hayat Emeklilik'i tercih edenler 1 Haziran- 31 Ağustos arasında Türkiye Sigorta'nın kasko, konut ve tamamlayıcı sağlık sigortası ürünlerinde yüzde 20 indirim fırsatlarıyla sigorta sahibi olabiliyor.

Türkiye Sigorta'nın her ihtiyaca göre hazırlanmış geniş teminat kapsamı ile sunduğu kasko, konut ve tamamlayıcı sağlık sigortası ürünlerinden kendileri için en uygun olanı seçen Türkiye Hayat Emeklilik müşterileri kampanya kapsamındaki ürünlerden indirimli yararlanabiliyor.

Kampanya, bireysel emeklilik katılımcılarının yanı sıra gruba bağlı bireysel emeklilik ve işveren grup emeklilik sözleşmesi olan katılımcıları da kapsıyor. Türkiye Hayat Emeklilik müşterileri sistemde kalma süresi aranmadan Türkiye Sigorta'nın indirim fırsatlarıyla sigortalarını yaptırabiliyor.

Kampanyadan yararlanmak isteyenler, Türkiye Sigorta acenteleri veya anlaşmalı banka şubelerinden ürünler hakkında bilgi alarak poliçelerini indirimli olarak düzenletebiliyor.