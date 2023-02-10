Türkiye Güreş Federasyonu 5 güreşçinin vefat ettiğini duyurdu!

Türkiye Güreş Federasyonu (TGF), Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde enkaz altında kalan güreşçiler Eray Şimşek, Halil İbrahim Erdine, Hasan Sarıtürk, Ozan Datlı ve Ahmet Durman’ın vefat ettiğini bildirdi. Türkiye Güreş Federasyonu’nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilimizi etkileyen deprem felaketi sonrası Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi sporcularının kaldığı binanın yıkılması sonrası 8 evladımız enkazdan kurtarılmış, 4 evladımız vefat etmiş ve 4 evladımızın ise enkaz altında olduğu bilgisini güreş federasyonu olarak camiamız ile paylaşmıştık. Gelen son bilgiler doğrultusunda Kahramanmaraş’ta enkaz altında olan evlatlarımız Eray Şimşek, Halil İbrahim Erdine, Hasan Sarıtürk, Ozan Datlı ve Ahmet Durman’ın vefat ettikleri bilgisini büyük bir üzüntüyle sizlerle paylaşıyoruz. Camiamızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun” denildi.