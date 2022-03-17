Türkiye genelinde kar alarmı verildi!

Türkiye bugünden itibaren soğuk ve kar yağışlı havanın etkisi altına girecek. Bugün iç ve doğu bölgelerinde başlayacak kar yağışının cuma gününden itibaren yurdun batı kesimlerinde ve İstanbul'da da etkili olması bekleniyor.

Bugünden itibaren genellikle yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde başlayacak yağışların, Cuma gününden itibaren güney kesimler hariç yurt genelinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Yağışların, Marmara Bölgesi, Karadeniz ve Doğu Anadolu`da kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca, önümüzdeki hafta ortasından itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı havanın yurt genelinde etkili olacağı değerlendiriliyor.