Türkiye genelinde hava kirliliği oranı belli oldu!
DSÖ’nün raporuna göre Türkiye, hava kirliliği sıralamasında 44. sıraya yükseldi. Peki, havası en kirli şehir hangisi? Ankara kaçıncı sırada yer alıyor? Sizler için derledik...
Türkiye genelinde hava kirliliği oranı nedir?
IQAir raporuna göre, Türkiye genelinde hava kirliliği DSÖ standart değerlerinin 4 katı olarak ölçülüyor.
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Depremden etkilenen şehirlerin hava kirliliği ise enkaz tozu ve ısınma için açıkta ateş yakılması gibi sebeplerden dolayı ulusal limitlerin üzerine çıkarak 7,5 kata kadar yükseldi.
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Ankara kaçıncı sırada yer alıyor?
Havası en kirli başkentler arasında Ankara, dünya genelinde 76’ncı sırada yer aldı.
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Türkiye’de havası temiz tek şehir hangisi?
DSÖ’nün belirlediği hava kalitesi standartlarına göre havası tek temiz şehir ise Rize oldu.
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