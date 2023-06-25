Türkiye genelinde 2 bine yakın göçmen sınır dışı edildi

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, düzensiz göçle mücadelenin aralıksız sürdüğünü belirtti.

Yılbaşından 22 Haziran'a kadar 46 bin 633 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini ve 17 bin 964 yabancının sınır dışı işleminin sürdüğünü aktaran Yerlikaya, 16-22 Haziran tarihlerinde ülke genelinde 3 bin 192 düzensiz göçmenin yakalandığını, 1831 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini vurguladı.