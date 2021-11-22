AjansHaber.com.tr Gündem Fırıncılar Federasyonu'ndan ekmek zammı açıklaması

Türkiye Fırıncılar Federasyonu'ndan 'ekmek zammı' açıklaması

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Ekmeğin 4-5 TL olacağı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, yaptığı yazılı açıklamada, "Ekmeğin 4-5 TL olacağı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Evet, ekmeğin temel girdilerinde, hissedilir bir yükseliş söz konusudur. Un fiyatları, maya fiyatları, elektrik, doğal gaz ve su fiyatları her gün değişmektedir. Ancak bu demek değildir ki; vatandaşlarımızı ekmeksiz bırakacağız. Tüketicimizin mağdur edilmemesi, esnafımızın daha da büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalmaması için mutlaka ama mutlaka gereken yapılacaktır" dedi.

'MAKUL SEVİYELERDE GÜNCELLENECEK'

İstişarelerle çözümden yana olduklarını ve bu konuda da kapılarının herkese açık olduğunu kaydeden Balcı, "Yaşanmakta olan bu hassas durumdan vazife çıkarmak isteyenlere karşı 'dur' dememiz gerekiyor. Vatandaşımızı umutsuzluğa gark etmeyin lütfen. Dün olduğu gibi bugün de gelen fiyat artışları makul seviyelerde değerlendirilerek, güncellenecektir. Vatandaşımız asla ama asla tedirgin olmasın. Bu vesileyle, federasyonumuzun dışında yapılan açıklamalara da itibar edilmemesini rica ediyorum" dedi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Süper Lig'de derbi heyecanı
Eski askerlere kapıyı polis açtı
Ankara kulislerini hareketlendire iddia
Okullarda sosyal etkinlikler yapılamayacak
Sullivan ile görüştü
Atatürk'ün hiç bilinmeyen röportajı ortaya çıktı
O banka geri dönüyor