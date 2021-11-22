Türkiye Fırıncılar Federasyonu'ndan 'ekmek zammı' açıklaması

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, yaptığı yazılı açıklamada, "Ekmeğin 4-5 TL olacağı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Evet, ekmeğin temel girdilerinde, hissedilir bir yükseliş söz konusudur. Un fiyatları, maya fiyatları, elektrik, doğal gaz ve su fiyatları her gün değişmektedir. Ancak bu demek değildir ki; vatandaşlarımızı ekmeksiz bırakacağız. Tüketicimizin mağdur edilmemesi, esnafımızın daha da büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalmaması için mutlaka ama mutlaka gereken yapılacaktır" dedi.

'MAKUL SEVİYELERDE GÜNCELLENECEK'

İstişarelerle çözümden yana olduklarını ve bu konuda da kapılarının herkese açık olduğunu kaydeden Balcı, "Yaşanmakta olan bu hassas durumdan vazife çıkarmak isteyenlere karşı 'dur' dememiz gerekiyor. Vatandaşımızı umutsuzluğa gark etmeyin lütfen. Dün olduğu gibi bugün de gelen fiyat artışları makul seviyelerde değerlendirilerek, güncellenecektir. Vatandaşımız asla ama asla tedirgin olmasın. Bu vesileyle, federasyonumuzun dışında yapılan açıklamalara da itibar edilmemesini rica ediyorum" dedi.