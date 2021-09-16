Türkiye FİFA sıralamasında gerilemeye devam ediyor

EURO 2020'de oynadığı 3 maçı da kaybeden Ay-yıldızlı ekip, geçen ay sıralamada 10 basamak gerilemişti. Dünya Kupası Elemeleri'nde Karadağ beraberliği ve Hollanda mağlubiyeti ile yara alan Milliler sıralamada 2 basamak daha düşerek 1455 puanla 41'inciliğe geriledi.

Zirvede Belçika var

Belçika, sıralamanın zirvesinde yerini korurken 2021 Kupa Amerika finalisti Brezilya 2'nci sırada yer aldı. EURO 2020'de finale yükselen ve penaltılarla kupayı İtalya'ya kaybeden İngiltere ise sıralamada üçüncü sıraya yükseldi.

Son şampiyon beşinci

EURO 2020'de kupayı evine götüren İtalya, FİFA sıralamasında beşinci sırada yer aldı.

Fransa ilk üçten indi

EURO 2016'nın Avrupa Şampiyonu Fransa ise bir basamak geriledi ve 4'üncü sırada yer aldı.

Kosova yükselişte

En büyük çıkışı, 6 basamak yükselerek 109'unculukla tarihinin en iyi seviyesine ulaşan Kosova kaydetti.