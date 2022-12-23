Türkiye, FIFA sıralamasında bir basamak yükseldi!

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Aralık ayı dünya sıralamasını açıkladı. Bin 465 puana sahip olan Türkiye, sıralamada bir basamak yükselerek 44. sırada yer aldı.

Brezilya, bin 840 puanla zirvedeki yerini korurken, 2022 FIFA Dünya Kupası şampiyonu Arjantin, bin 838 puanla bir sıra yükselerek ikinci oldu. Dünya Kupası finalisti Fransa ise bin 823 puanla 3'üncülüğe yükseldi. Belçika, bin 781 puanla dördüncülüğe gerilerken, puanını bin 774'e yükselten İngiltere ise 5. sıradaki yerini korudu.

A Millî Takım'ımızın 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki rakiplerinden 2022 FIFA Dünya Kupası üçüncüsü Hırvatistan, 5 sıra yükselerek 7. olurken, Letonya da 133. sıraya çıktı. Diğer rakiplerimizden Galler 28'inciliğe düşerken, Ermenistan ise 95. sıraya geriledi.