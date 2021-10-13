Türkiye Fatih'in fermanı için İnterpol'e başvurdu

Üzerinde Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet Han'ın tuğrası bulunan fermanın 1918'de başlayan İngiliz işgali yıllarında saraydan kaçırılan eserlerden biri olduğu değerlendirildi.

İngiliz işgali sırasında kaçırılmış

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Tescil Dairesi Başkanlığı ile Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Dairesi Başkanlığı'nın yaptığı araştırmada, bahsi geçen fermanın İngilizlerin İstanbul'u işgali sırasında kaçırılan eserler arasında olduğu değerlendirildi.

Türkiye Interpol'e başvurdu

Yıllardır aranan belgenin müzayedede satışa çıkarılacağının öğrenilmesi üzerine Türkiye'nin iade için girişimlere başladığı öğrenildi. Bu kapsamda Vakıflar Genel Müdürlüğü Tescil Dairesi ile Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Dairesi Başkanlıklarının Interpol'e eserin iadesi için başvuruda bulunduğu belirtildi.

1 milyon TL'ye yakın bir bedelle satışa çıkacak

Balıkesir'de bulunan Zağanos Paşa Vakfı'nın kuruluş amacı ve kuruluş şartlarının yer aldığı Hicri 866 tarihli (1462) ferman, İngiltere'nin başkenti Londra'da 21 Ekim'de müzayedeye çıkacak.