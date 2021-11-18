Türkiye, Ege Denizi'nde Navtex ilan etti

Türkiye, Ege Denizi için Navtex bildirisi yayımladığını duyurdu. Navtex ile Semadirek ve Limni adalarının 1923 Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiğine vurgu yapıldı. Yayımlanan Navtex bildirisinde şu ifadelere yer verildi;

SEYHİDDA DENİZCİLERE BİLDİRİ NUMARASI : 1062/21 (İzmir) (Yayınlanma: 18-11-2021 15:41)

SEYHİDDA DENİZCİLERE BİLDİRİ NUMARASI : 1062/21

EGE DENİZİ

1. Limnos Navtex İstasyonu tarafından 17 Kasım 21'de yayımlanan IA02-198/21 numaralı Navtex mesajı ile Semadirek ve Limni Adalarının 1923 Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir.

2. Limnos Navtex İstasyonu tarafından 17 Kasım 21'de IA02-198/21 mesaj numarası ile yayımlanan saha, Türk Deniz Kuvvetleri için İzmir Navtex İstasyonu tarafından daha önce IA29-0540/21 numarası ile yayımlanmış atış sahası ile çakışmaktadır.

3. İzmir Navtex İstasyonu tarafından Türk Deniz Kuvvetleri için yayımlanmış olan IA29-0540/21 numaralı mesaj yürürlüktedir.

4. Seyir emniyeti açısından denizcilere duyurulur.

5. Bu bildiri 22 Kasım 21 saat 1401z'da yürürlükten kaldırılacaktır.