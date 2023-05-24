Türkiye Çevre Haftası, "Temiz Deniz, Temiz Dünya" temasıyla kutlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 21 Mayıs 2022'de Resmi Gazete'de yayımlanan, "Türkiye Çevre Haftası" konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 81 ilde yapılacak etkinliklere ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un imzasıyla 81 il Valiliğine ve Bakanlık İl Müdürlüklerine genelge gönderildi. Bu kapsamda 5-9 Haziran Türkiye Çevre Haftası'nda 81 ilde, denizler ve doğal çevrenin korunması, denizler ve iklim değişikliği ilişkisinin işlenmesi, denizlerin kıyı alanları ve karalarla olan bağlantısının çevresel boyutuyla ele alınması ve kirlenmeden korunması gerektiği vurgulanacak. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından "SKA-14 Sudaki Yaşam" ve Uluslararası Okyanus Bilimleri On Yılı programına katkı sağlayacak Çevre Haftası etkinlikleri "Temiz Deniz, Temiz Dünya" temasıyla kutlanacak.

“Depremden etkilenen tüm vatandaşlar adına ve anısına saygı çelengi bırakılarak ‘Çevre Haftası’ başlatılacak”

Genelge uyarınca tüm Türkiye'de eş zamanlı, 5 Haziran'da denize kıyısı olan illerde denize, olmayan illerde ise uygun su yüzeylerine şehir idarecileri başta olmak üzere tüm vatandaşların katılımıyla depremden etkilenen tüm vatandaşlar adına ve anısına saygı çelengi bırakılarak Çevre Haftası başlatılacak. Etkinliklerin mümkün olduğunca suyla etkileşimi olan deniz, göl ve akarsu kıyısı gibi alanlarda, mümkün olmayan yerlerde millet bahçelerinde temaya uygun bir şekilde yapılması sağlanacak.

“Temiz Deniz ve Temiz Dünya teması ile su sporları etkinlikleri düzenlenecek”

Bu kapsamda denize kıyısı olan illerde sahil ve deniz kirliliğini engellemek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek, diğer illerde ise şehrin doğal çevresine göre yine çevre kirliliğine dikkati çekmeye yönelik aktiviteler yapılarak dünyanın yaklaşık yüzde 70'ini oluşturan denizlerin önemi anlatılacak. Temiz Deniz ve Temiz Dünya teması ile su sporları etkinlikleri düzenlenecek. Şartların uygun olduğu illerde güvenlik önlemleri sağlanarak yüzme, senkronize yüzme, kano ve kürek takımı yarışmaları, dalış gibi organizasyonlar yapılacak.

“Çevre Haftası boyunca belirlenen bir günde ve bir balıkçı barınağında balıkçıların katılımıyla temiz, üretken ve sürdürülebilir denizler için deniz çöpü avı başlatılacak”

Balıkçılıkla ilgili kurum, kuruluş ve STK'ler ile görüşülerek, Çevre Haftası boyunca belirlenen bir günde ve bir balıkçı barınağında balıkçıların katılımıyla temiz, üretken ve sürdürülebilir denizler için deniz çöpü avı başlatılacak. Bir gün içinde ağırlıkça en çok deniz çöpü toplayan ve ilk 3'e giren balıkçı teknelerine çeşitli ödüller verilecek. Toplanan deniz çöplerinden uygun olanlar etkinlik alanlarında sergilenecek. Sıfır Atık Mavi kapsamında toplanan deniz çöpleri uygun bertarafa gönderilecek. Tüm denizler için denizlere ulaşan atıkların ve deniz çöplerinin deniz yaşamına, flora ve faunasına etkisini en güzel şekilde anlatan, ifade eden 3 farklı fotoğrafa ödül verilecek.

“Çevre müfettişleri artık deniz çevresi müfettişi de oluyor" vurgusuyla çocuklara yönelik etkinlikler düzenlenecek”

"Çevre müfettişleri artık deniz çevresi müfettişi de oluyor" vurgusuyla çocuklara yönelik etkinlikler düzenlenecek. Çocuklara, Mavi Vatan kavramı, deniz kaynaklarının ülkenin zenginliği olduğu ve yaşamlarımızın denize bağlı olduğu konuları anlatılacak. Bu kapsamda "Karasal Faaliyetlerden Kaynaklanan Deniz Kirliliği", "Sıfır Atık Mavi", "Çöpsüz Miras Bırakmak", "Biyolojik Çeşitliliği Korumak", "İklim Dengesini Sürdürmek", "Sağlıklı ve Üretken Denizler" konularında söyleşi, gösteri ve konferanslar düzenlenecek.

“Çocukların ve lise öğrencilerinin dikkatinin denizlere çekilebilmesi amacıyla hayallerini ortaya çıkaracak hem deniz yüzeyine hem de deniz altına yönelik ilkokullar arası resim; ortaokullar ve liseler arası şiir ve kompozisyon yarışmaları düzenlenecek”

"Temiz Bir Dünya İçin Denizlerimizi Temiz Tutalım" temasıyla çocukların ve lise öğrencilerinin dikkatinin denizlere çekilebilmesi amacıyla hayallerini ortaya çıkaracak hem deniz yüzeyine hem de deniz altına yönelik ilkokullar arası resim; ortaokullar ve liseler arası şiir ve kompozisyon yarışmaları düzenlenecek. Kurum ve üniversitelerin, öğrencilere yönelik ortaklaşa "çevre, deniz ve iklim temalı" atölye ve eğitim çalışmaları düzenlemesi teşvik edilecek.

“Halk-deniz etkileşiminin artırılması için denize kıyısı olan şehirlerde, sahil kesimlerinde, denize kıyısı olmayan şehir merkezlerinde bisiklet turu düzenlenecek”

Toplumun deniz okuryazarlığının gelişiminde bilim insanları ile halkın buluşma noktaları oluşturularak bilgilendirmeler yapılacak ve denizlerin iyi yönetimi, deniz çevresinin bilimsel olarak doğru anlaşılması ile deniz ekosisteminin tehlike altında olduğu anlatılacak. Denizlerin temiz tutulmasına dikkat çekilmesi, iklim değişikliğine yönelik farkındalığın arttırılması ve halk-deniz etkileşiminin artırılması için denize kıyısı olan şehirlerde, sahil kesimlerinde, denize kıyısı olmayan şehir merkezlerinde bisiklet turu düzenlenecek.