Türkiye bu vahşeti konuşuyor! Soruşturma derinleşiyor!

Konya'da, bir hayvan barınağında köpekleri kürekle öldürdükleri görüntülenen 2 kişinin tutuklanmasına karar verildi.

Belediye personeli oldukları öğrenilen, görüntülerin odağındaki isimlerden Murat B. ve Sefa C.'nin hakkında Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefetten işlem yapılacağı öğrenildi.

2 görevli açığa alındı

Görüntülerin ardından, Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Nevzat D. ile görevli veteriner hekim açığa alındı. Olay sırasında orada bulunan işçilerin iş akitlerinin feshedildiği, sorumluların tamamının da işten çıkarıldığı bildirildi.

Hayvanlara yönelik şiddetin cezası nedir?

Son dönemlerde sokak hayvanlarına yönelik şiddet olaylarının ardından 'hayvanlara yönelik şiddetin cezası nedir' sorusu soruluyor?

Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde hayvanlara yönelik şiddetin cezasının altı aydan üç yıla kadar hapis olduğu belirtiliyor.

Konya Belediye Başkanı Altay: Yargının gereken cezayı vereceğine inanıyorum

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gözaltına alınan şahıslar tutuklandı. Yargının gereken cezayı vereceğine inanıyorum. Hukuki süreci de takip edeceğiz." ifadesini kullandı.

Gözaltına alınan şahıslar tutuklandı. Yargının gereken cezayı vereceğine inanıyorum. Hukuki süreci de takip edeceğiz.

Gözaltına alınan şahıslar tutuklandı. Yargının gereken cezayı vereceğine inanıyorum. Hukuki süreci de takip edeceğiz. — Uğur İbrahim Altay (@u_ibrahim_altay) November 25, 2022

Konya Büyükşehir Belediyesi: Sorumlular hakkında yasal işlem yapılacaktır

Konya Büyükşehir Belediyesi resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hayvan Rehabilitasyon Merkezimizde yaşandığı iddia edilen üzücü olay hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bu hususlarda kurumsal hassasiyetimiz en üst noktadadır. Konu etraflıca değerlendirilerek sorumlular hakkında yasal işlem ve suç duyurusu yapılacaktır”