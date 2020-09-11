Türkiye, Bissau'da yeni bir uluslararası havaalanı inşa etme sözü verdi.

Gine Bissau ile Türkiye arasında başlayan diplomatik yakınlaşmanın yeni sayfasının kazananı hava taşımacılığı sektörü oldu.

Avrasya devi, Bissau'da yeni bir uluslararası havaalanı inşa etme sözü verdi. Duyuru, Bissau-Gine Dışişleri Bakanı Suzy Barbosa tarafından Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nun iki günlük (9-10 Eylül) ziyaretinin sonunda yapıldı. Bu ziyaret, çeşitli sektörlerde bir işbirliği anlaşmasının imzalanmasıyla sonuçlandı.Anlaşmaya göre Türk Hava Yolları da iki ülke arasında direkt hat açacak.

Türkiye, yakın zamanda Senegal'de Dakar Blaise Diagne uluslararası havalimanını inşa etmiş, Nijer'de de Niamey uluslararası havalimanını modernize etmişti.

Projenin ayrıntılı planını bekleyen Türkiye, Osvaldo Vieira havaalanının modernizasyonunda da destek verecek. Mayıs 1955'te açılan havalimanı, şu anda Gine Bissau'daki tek uluslararası havalimanıdır.