Bayramda yerli turistin tercihi belli oldu!

Antalya

Dünyanın ve Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Antalya, Almanya, Rusya, İngiltere, Polonya başta olmak üzere farklı ülkelerden gelen turistlere ev sahipliğinin yanı sıra Ramazan Bayramı’nda birçok yerli turiste de ev sahipliği yaptı.

Antalya’yı Ramazan Bayramı nedeniyle 2 milyon civarında yerli tatilci tercih etti. Vali Hulusi Şahin, Antalya’nın bir rekoru daha kırmış olacağını söyledi.