Bayramda yerli turistin tercihi belli oldu!
9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle, Türkiye’nin belli turizm merkezlerinde yoğunluk yaşandı. Tatilcilerin turizm başkentinde nüfus bir milyona dayanırken, başka bir kentte ise 1 günde 20 bin araç ilçeye gelince girişler kapatıldı. Peki, Türkiye, bayramda hangi turizm merkezlerini tercih etti?
Çeşme
Turizmin gözbebeği Çeşme, 9 günlük bayram tatilinde tatilcilerin gözdesi oldu. Bayram tatili başlamadan önce rezervasyonların %80’i dolarken, bayram tatilinin başlamasıyla birlikte doluluk %100’e ulaştı.
Çeşme Emniyet Müdürlüğü ve Çeşme Jandarma Komutanlığı ekipleri de nüfusun 1 milyona dayandığı Çeşme’de huzur ve güvenin korunması için ek önlemler aldı.
Çeşme ve Alaçatı otoban girişinde uzun araç kuyrukları yaşanırken, ılıca Plajı, Çeşme ev Alaçatı sokakları da hareketlendi.
Antalya
Dünyanın ve Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Antalya, Almanya, Rusya, İngiltere, Polonya başta olmak üzere farklı ülkelerden gelen turistlere ev sahipliğinin yanı sıra Ramazan Bayramı’nda birçok yerli turiste de ev sahipliği yaptı.
Antalya’yı Ramazan Bayramı nedeniyle 2 milyon civarında yerli tatilci tercih etti. Vali Hulusi Şahin, Antalya’nın bir rekoru daha kırmış olacağını söyledi.
Zincir oteller sahibi turizmci Hacı Osman Üçdan da 9 günlük tatilin turizm sektörüne çok olumlu katkı sunduğunu söyledi.
İç pazarı her zaman önemsediklerini belirten Üçdan, "Bayram tatilinin başlamasıyla hareketlilik arttı. Normalde otellerimizdeki tatilcilerin yüzde 25'isi yerli oluyordu, bayram tatiliyle bu oran ilk günlerden yüzde 40'a ulaştı. İç pazar bizim için çok önemli, her zaman en iyi hizmeti sunuyoruz. Aile otelleri olduğumuz için de çocuklar da çok mutlu oluyor. İç pazar tatillerini üçer, dörder gün olarak yapıyor. İnsanlar tatili özlemişti, bayram tatili çok avantaj sağladı." diye konuştu.
Kuşadası
Aydın’ın Kuşadası ilçesi de bayram tatilinde yerli turist akınına uğrayan adreslerden biri oldu.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Plaka Tanıma Sistemi'nden (PTS) alınan verilere göre kente, tatilin başladığı 6 Nisan Cumartesi gününden bu yana 184 bin araç giriş yaptı.
Günübirlik ziyaretçilerle birlikte Ramazan Bayramı’nda ilçenin nüfusu 1 milyonu aştı.
Bayram tatili için Kuşadası'nı tercih edenler, otellerin de yüzde 90'lara varan doluluk oranına ulaşmasını sağladı. Kentin sahil bandı, turistik çarşılarının bulunduğu Sağlık Caddesi ile Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı'nda da yoğunluk yaşandığı gözlendi.