Türkiye bastırdı WhatsApp geri adım attı

WhatsApp’ın veri hırsızlığına yol açabileceği nedeniyle tepki çeken sözleşmesine soruşturma başlatan Rekabet Kurumu, WhatsApp temsilcilerinin savunmasını aldı. Temsilciler geri adım atarak daha önce AB ülkelerini kapsamayacağı açıklanan güncellemenin Türkiye’yi de kapsamayacağını, sözleşmeyi imzalamayanların da WhatsApp’ı tam işlevsellikle kullanmaya devam edeceğini bildirdi.

Rekabet Kurumu’ndan alınan bilgiye göre Türk kullanıcıların büyük tepki gösterdiği ve imzalanması için gereken sürenin 15 Mayıs’ta sona erdiği WhatsApp gizlilik sözleşmesinde mücadele zaferle sonuçlandı. Yeni Şafak’ın haberine göre soruşturma başlatan Kurum yetkilileri yaptıkları açıklamada; “WhatsApp tarafından Kurumumuza yapılan bilgilendirme çerçevesinde güncellemenin, 15 Mayıs 2021 tarihinde Türkiye’de yürürlüğe girmeyeceği ve tüm kullanıcıların WhatsApp’ı tam işlevsellikle kullanmaya devam edebilecekleri, bu kapsamda Türkiye’deki kullanıcıların, güncellemeye onay vermelerini talep eden bildirimler almayacakları anlaşılmıştır. Dolayısıyla bu aşamada WhatsApp’ın güncellemeye yönelik küresel politikasından Türkiye’yi hariç tuttuğu söylenebilecektir. Bununla birlikte WhatsApp’ın ilerideki günlerde konuya ilişkin olarak Türkiye’deki kullanıcıları bilgilendirmesinin faydalı olacağını tahmin ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

TÜRK KULLANICILARA YAPTIRIM YOK

Kurum tarafından daha önce, WhatsApp’ın soruşturmaya konu güncellemeyi durdurması yönünde bir geçici tedbir kararı alındığını anımsatan yetkililer, bahsi geçen geçici tedbir kararı ile getirilen yükümlülüklere uyulmaması durumunda 4054 sayılı Kanun’un 17. maddesi uyarınca nispi idari para cezaları gündeme gelebildiğini kaydetti. Ancak şu aşamada geçici tedbir kararının gereğinin yerine getirildiği ve bu nedenle mevcut koşullar itibarıyla böyle bir yaptırımın uygulanmasına yer olmadığını ifade eden yetkililer, “Diğer taraftan, WhatsApp’ın konuya ilişkin olarak ileri zamanlarda atacağı adımların geçici tedbir kararına ilişkin yaptırımın uygulanıp uygulanmaması noktasında belirleyeceği olacağını düşünüyoruz” ifadesini kullandı.

WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesinin Avrupa Birliği ülkelerini kapsamadığı daha önceden bildirilmişti.