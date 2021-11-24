Türkiye-BAE ilişkilerinde kritik gün; BAE Veliaht Prensi Türkiye'ye geliyor

Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed El Nahyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geliyor. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konular ele alınacak.

Görüşmeler, Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ilişkilerinde yeni bir döneme işaret ediyor.

Ankara, BAE yönetiminin önemli isimlerinden Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed El Nahyan'ı ağırlamaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Prens Şeyh Muhammed bin Zayed el Nahyan, Beştepe'de resmi törenle karşılanacak.

İki lider arasında başbaşa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirilecek.Yatırımlar, askeri ve güvenlik iş birliği konuları ile Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ele alınacak.

Görüşmeler sonunda iki ülke ilişkilerini güçlendirmeye yönelik bazı anlaşmalar da imzalanacak.