Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi kuruluyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretleri kapsamında tamamladığı KKTC programı sonrasında dün akşam 'TC-TUR' uçağıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile ortak basın açıklamasında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'nin kurulması için çalışmalara başlandığını ifade etti.

Erdoğan, “Şu anda attığımız adımlardan bir tanesi Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi çalışmasıdır. Bu konuyla ilgili olarak da gerek YÖK Başkanı’mız muhatabıyla çalışmalarını bugün de gözden geçirdiler ve yasal bir düzenlemenin gereğinden Sayın İlham kardeşim ifade ettiler. Bunu bir an önce gerçekleştirip bu adımı attığımız anda inşallah Türkiye-Azerbaycan arasında böyle bir üniversiteyi kurmanın artık geciktiğini yaşadık. Artık bunu başaracağız. Böylece Azeri gençlerimiz Türkiye’ye rahatlıkla gelebileceği gibi, Türk gençleri de Azerbaycan’daki üniversitede okuma şansını elde edecekler” dedi.