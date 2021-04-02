Türkiye artık büyük oynuyor!

İster futbol oynayın, ister okey. Hatta otobüs sürün, şeker patlatın, yapboz yapın.

Yer ya da zaman fark etmiyor. Binlerce oyun arasından istediğinizi seçip telefonunuza indirerek her an oynayabilirsiniz.

Mobil oyunlar son yılların gözdesi. Özellikle evde kalınan günlerde oyun oynama oranları artış gösterdi. Sadece çocuklar ve gençler değil, yetişkinler de bu sektöre daha çok ilgi duymaya başladı.

YETİŞKİNLERİN YÜZDE 79'U OYUN OYNUYOR

Türkiye'de 66 milyondan fazla internet kullanıcısı var. Gaming in Turkey'nin Türkiye Oyun Sektörü 2020 Raporu'na göre, bu kullanıcıların yüzde 84'ü en az bir mobil oyun oynuyor.

TRT Haber'in haberine göre, istatistikler yetişkinlerin yüzde 79'unun mobil oyun oynadığını gösteriyor.

EN ÇOK 25-34 YAŞ ARASI OYUN OYNUYOR

Türkiye'de oyuncu sayısı 2019'da 32 milyondan fazlayken, bu rakam 2020'de 36 milyonu geçti. Mobil oyuncuların yüzde 50,2'si erkek, yüzde 49,8'i kadın. Rapora göre oyuncuların yaş dağılımı ise şöyle:

16-24 yaş arası / Yüzde 23,9

25-34 yaş arası / Yüzde 28,5

35-44 yaş arası / Yüzde 25,3

45 yaş üstü / Yüzde 22,4

EN SEVİLEN OYUN TÜRLERİNİN BAŞINDA AKSİYON GELİYOR

Ülkemizdeki mobil oyuncuların en sevdiği tür, yüzde 49,2 ile aksiyon-macera oyunları.

Onu yüzde 46,2 ile puzzle, yüzde 45,7 ile yarış, yüzde 45,6 ile spor ve yüzde 39,3 ile strateji takip ediyor.

GOOGLE PLAY'DE 2 BİN 680'DEN FAZLA TÜRK YAYINCI VAR

Uygulama mağazası Google Play'de 171 bin 986 oyun yayıncısı var. Bunların 2 bin 680'den fazlası Türk yayıncılar.

Yerli yayıncıların mağazadaki oyunları, dünya ortalamasının üzerinde beğeni aldı. Türk yayıncıların oyunları 5 üzerinden 3,94 puan alırken, tüm mobil oyunların genel ortalama puanı ise 3,76 oldu.

2020'nin en popüler Türk yapımı oyunları ise, 101 Okey Plus, Basketball Arena, Başkanlar, Batak, Bus Simulator, Fun Okey 101, Kafa Topu 2, Recontact Istanbul, Recontact London ve Zula Mobil.

EN ÇOK YATIRIM ALAN SEKTÖR

Türkiye, son yıllarda uluslararası listelerde zirveye çıkan oyunlarla dünyanın dört bir yanındaki oyunseverlere ulaşmayı başardı.

Oyun sektörü, gün geçtikçe büyüyor. Hatta son yılların en çok yatırım alan sektörü.

Geçen yıl açıklanan verilere göre, ülkemizde yerli girişimlere son 10 yılda verilen destek tutarı 426,7 milyon lira oldu.

ÜNİVERSİTELERDE OYUN TASARIMI DERSLERİ VERİLİYOR

Dijital oyun tasarımı, oyun tasarımına giriş, 3B oyun tasarımı...

Türkiye'deki çeşitli üniversitelerde verilen derslerle de öğrencilerin becerilerini geliştirmeleri sağlanıyor.

Sadece lisans öğrencileri için değil, yüksek lisans öğrencileri için de oyun teknolojileri programları mevcut.