Türkiye Alzheimer Derneği Ankara Şubesi’nden farkındalık etkinliği

Türkiye Alzheimer Derneği Ankara Şubesi, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü’nde Alzheimer hastaları ve yakınları ile dayanışmak için ortak bir etkinlik düzenleyecek.

Türkiye Alzheimer Derneği Ankara Şubesi Başkanı Doç. Dr. Gül Yalçın Çakmaklı, Dünya Alzheimer Günü’nün, her yıl 21 Eylül'de farkındalık yaratmak ve insanları bilinçlendirmek amacı ile ortaya çıktığını hatırlatarak, “21 Eylül Perşembe günü saat 16.00-18.00 arasında, Alparslan Türkeş Caddesi No 12’de bulunan Ankara Ahal Teke At Çitliği Rıdvan Cafe de ücretsiz bir etkinlik düzenleyeceğiz. Ankaralıları bu etkinliğimize davet ediyoruz.” dedi.