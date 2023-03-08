AjansHaber.com.tr Gündem Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri başlıyor

Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri başlıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında mart ayı ödemelerinin bugün başlayacağını bildirdi.

Yanık, yaptığı açıklamada Çocuk Desteği Bileşeni kapsamında 2,4 milyon hane için 1 milyar lira ve Aile Desteği Bileşeni kapsamında 3,3 milyar lira olmak üzere toplam 3,3 milyon haneye 4,3 milyar lira tutarında destek ödemesi yapılacağı bilgisini verdi.

"Türkiye Aile Destek Programı kapsamında 2022 Temmuz-2023 Şubat döneminde 3,5 milyon haneye toplam 21,7 milyar lira destek sağlamış olacağız." ifadelerini kullanan Yanık, aynı dönemde Çocuk Desteği Bileşeni ile toplam 6,3 milyon çocuk için 4,6 milyar lira ödemenin gerçekleştirilmiş olacağını kaydetti.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
CHP'den beklenmedik hamle!
İstanbul'da Valiliği'nden Metro İstanbul kararı!
Özdil, Sözcü TV'den atılma nedenini açıkladı
2 terörist etkisiz hale getirildi!
Konut kura çekimleri devam ediyor!
AK Parti'den maçtaki pankarta çok sert tepki!
Üsküdar-Çekmeköy metrosunda arıza!