Türkiye-Afganistan-Pakistan'dan ortak bildiri

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Hanif Atmar ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mahdum Şah Mahmud Kureyşi, İstanbul’da bir toplantı yaptı.

Türkiye-Afganistan-Pakistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı sonunda ortak bir bildiri yayımlandı. Bildiriye göre, 3 bakan da egemen, bağımsız, demokratik ve birleşik bir Afganistan’ı destek için bağlılıklarını yineledi.

Türkiye, Katar ve BM’nin çabaları takdir edildi

Sürdürülebilir barışın yalnızca Afgan öncülüğü ve sahipliğinde, Afganistan’daki çatışmaları sonlandıracak kalıcı bir ateşkes ve kapsayıcı siyasi uzlaşıyı amaçlayan bir siyasi süreçle sağlanabileceği açıklandı.

Adil ve kalıcı bir siyasi uzlaşı için Afganistan barış sürecine ve Doha’da devam eden Afganistan Barış Müzakerelerine olan destekler vurgulandı.

Bildiride, devam eden Afganistan Barış Müzakerelerine hız kazandırmak üzere İstanbul’da üst düzey bir toplantı düzenlemek için Türkiye, Katar ve BM’nin çabaları takdir edildi.

Afganistan'daki saldırılara kınama

İstanbul Konferansının ilgili taraflarla yapılan kapsamlı istişarelerin ardından ileri bir tarihe ertelendiği hatırlatıldı. Tüm taraflara, özellikle Taliban’a, Afgan halkının, bölgenin ve uluslararası toplumun arzuladığı barışı sağlayacak kapsayıcı ve müzakere edilmiş bir uzlaşıya bağlılığını teyit etmeleri çağrısı yapıldı.

Afganistan’da yüksek düzeyde seyreden şiddetten, özellikle sivil kayıplardan duyulan üzüntü dile getirildi. Kamu çalışanları, sivil toplum aktivistleri, insan hakları koruyucuları, gazeteciler ve medya çalışanlarını hedef alan saldırılar özellikle kınandı.

Yüksek düzeyde seyreden şiddete bir son verilmesi ve barış görüşmelerine uygun bir atmosfer sağlanması için hemen bir ateşkese ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Afganistan'a mültecilerin dönüşü için "uygun koşul" çağrısı

Siyasi ve güvenlik işbirliğinden ekonomik entegrasyona kadar bölgesel istikrara katkı sağlayan temel bir platform olan Asya’nın Kalbi-İstanbul Süreci’nin önemi anlatıldı. Terörün tüm şekil ve tezahürleriyle mücadele konusundaki ortak kararlılıklar yinelendi.

40 yılı aşkın süredir Afgan mültecilere ev sahipliği yapan bölge ve komşu ülkelerinin, özellikle Pakistan ve İran’ın oynadığı rolden bahsedildi. Mültecilerin iyi donanımlı bir planla gönüllü, güvenli, onurlu, çabuk ve sürdürülebilir geri dönüşü için Afganistan’da uygun koşulların sağlanması için çağrıda bulunuldu.

Uluslararası topluma, Afgan mültecilerin temel ihtiyaçlarının karşılanması için ev sahibi ülkeleri desteklemeye devam etme ve Afganistan hükümetinin geri dönüş ve yeniden entegrasyon çabalarına katkı sağlama çağrısı yapıldı.

İşbirliği konuları görüşüldü

Ulaştırma, ticaret, enerji, halklararası ilişkiler, eğitim, sosyal ve kültürel değişim ve turizm alanlarında bölgesel bağlantısallığı artırmak üzere işbirliğini geliştirme çabaları vurgulandı.

COVID-19 salgınının ekonomik büyüme ve kamu sağlığı üzerindeki derin etkileri tartışıldı. Bu sınamayla verimli bir şekilde mücadele etmek üzere uluslararası işbirliği ve dayanışma çağrısı yapıldı.