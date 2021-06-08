Türkiye ABD'nin yeni S-400 teklifini reddetti

ABD'nin, Türkiye'den S-400'leri aktive etmediğine ve etmeyeceğine ilişkin yazılı bir taahhüt istediği, Ankara'nın ise bu teklifi reddettiği belirtildi.

Bu yazılı taahhüdün, Türkiye'ye yönelik yaptırımların son bulması için Kongre'ye sunulması planlamış.

S-400'lerin aktive edilmediğinin denetiminin ise, Amerikan askeri uzmanları tarafından yapılması talep edilmiş. Bu denetim formülünün de taahhütte yer alması istenmiş.

Ancak Türkiye, "Bu egemenlik haklarımızın ihlali" diyerek teklifi reddetmiş.

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, NATO Zirvesi öncesi Türkiye-ABD ilişkilerini ve Erdoğan-Biden arasında bu görüşmede ele alınacak konuları kaleme aldı.

Biden-Erdoğan görüşmesinin hazırlığı için Ankara'ya gelen ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın yaptığı, "S-400'leri almak, NATO ittifakında sorun yaratıyor. Alternatif sunduk, tam olarak ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. Umarım ortak bir yol bulabileceğiz. Bu teknik detay bir konu değil, siyasi bir şey değil. Türkiye durumun farkında, atması gereken adımları biliyor. Nasıl bu adımların atılacağını da görüştük, bu Türkiye’nin kararı olacak" açıklamayı köşesine taşıyan Fırat, Washington'ın sunduğu teklifin peşine düştüğünü söyledi.

TEKLİFTEKİ MADDELER KABUL EDİLEMEZ

"Amerikalı yetkililerden Türkiye'ye sunulan teklife ilişkin edindiğim izlenim şöyle:" diyen Hande Fırat, yapılan teklifi madde madde şu sözlerle sıraladı:

"Amerikan yönetimi Türkiye'den S-400'leri aktive etmediğine ve etmeyeceğine ilişkin yazılı bir taahhüt istiyor.

ABD yönetimi Türkiye'ye yönelik yaptırımların son bulması için bu yazılı taahhüdü Kongre'ye sunmayı planlıyor.

ABD yönetimine göre, S-400'ler konusunda Kongre'nin ikna edilmesi önemli ve gerekli.

S-400'lerin aktive edilmediğinin denetimi Amerikan askeri uzmanları tarafından yapılacak. Bu denetim formülü taahhütte de yer alsın istiyorlar."

TÜRKİYE BU TEKLİFİ REDDETİ

Amerikalı yetkililerin bu teklifi anlattığında "Kesin Türkiye bu teklifi reddetmiştir" dediğini söyleyen Fırat, yazısını şu cümlelerle sonlandırdı:

"Edindiğim bilgiye göre, aynen öyle olmuş. Türkiye her şeyden önce egemenlik haklarının ihlali olacağını da belirterek, teklifi kabul etmemiş."

KAYNAK: HÜRRİYET GAZETESİ / HANDE FIRAT