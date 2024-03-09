Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni dönem!

Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni dönemin kapılarını açan ortak açıklama metni yayımlandı.

Türkiye-ABD ortak açıklamasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Terörle mücadele istişareleri yeniden başlamıştır"

Türkiye ve ABD, ulusal güvenliklerini tehdit eden terörizme karşı işbirliğini artırmak amacıyla Terörle Mücadele İstişarelerini yeniden başlatmıştır.

Taraflar (Gazze'de) çatışmanın sona erdirilmesine yönelik bir yol bulunması ve insani krizin derhal üstesinden gelinmesinin önemini vurgulamıştır.

Savunma sanayiinde iş birliği vurgusu

Taraflar iki ülkenin savunma sanayi işbirliğini ilerletme fırsatlarını değerlendireceğini duyurmuştur.

Taraflar ekonomik işbirliğini genişletmek ve derinleştirmek üzere mevcut ikili forumları geliştirmenin önemini bir kez daha teyit etmiştir.