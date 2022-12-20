Türkiye- AB ilişkileri görüşüldü!
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile Avrupa Parlamentosu Milletvekili ve Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor, Türkiye - AB ilişkilerinin geleceği ve bölgesel konularını ele aldı.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş bu anları sosyal medya hesabından duyurdu.
Avrupa Parlamentosu Milletvekili ve Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor ile Türkiye - AB ilişkilerinin geleceği ve bölgesel konuları ele aldığımız verimli bir görüşme gerçekleştirdik. pic.twitter.com/1LSY2kWKSL— Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) December 20, 2022
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