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Türkiye- AB ilişkileri görüşüldü!

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile Avrupa Parlamentosu Milletvekili ve Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor, Türkiye - AB ilişkilerinin geleceği ve bölgesel konularını ele aldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş bu anları sosyal medya hesabından duyurdu.

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