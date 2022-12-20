Türkiye- AB ilişkileri görüşüldü!

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş bu anları sosyal medya hesabından duyurdu.

Avrupa Parlamentosu Milletvekili ve Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor ile Türkiye - AB ilişkilerinin geleceği ve bölgesel konuları ele aldığımız verimli bir görüşme gerçekleştirdik. pic.twitter.com/1LSY2kWKSL