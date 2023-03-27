Türkiye 4 adayla sandığa gidiyor!

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak olan Cumhurbaşkanı adayları belli oldu.

AK Parti ve MHP grupları tarafından aday gösterilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve CHP ile İYİ Parti grupları tarafından aday gösterilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, başvuru evraklarında herhangi bir eksiklik olmadığı, adaylık başvurularının kabul edildiği ilan edilmişti.

Seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek isteyenler için imza toplama süreci bugün saat 20.00'de sona erdi.

100 bin imza sürecini iki isim geçebildi. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 112 bin, ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan 109 bin imza topladı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak olan Cumhurbaşkanı adayları şöyle:

Recep Tayyip Erdoğan

Kemal Kılıçdaroğlu

Muharrem İnce

Sinan Oğan

Yarın geçici aday listesi duyurulacak

YSK, yarın geçici aday listesini duyuracak. Gelen itirazlar değerlendirildikten sonra 31 Mart’ta kesin aday listesi duyurulacak. 1 Nisan’da ise adayların oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK’da kura çekilişi olacak.

YSK Başkanı Yener'den 100 bin imza açıklaması

YSK Başkanı Ahmet Yener, 100 bin imzayı tamamlanan adayları açıkladı.

Yener'in açıklamalarından satır başları:

Seçmenler tarafından teklifte bulunma sonucunda Muharrem İnce için 114 bin 661, Sinan Oğan için 110 bin 508, Fatih Erbakan için 69 bin 255, Doğu Perinçek için 27 bin 65'tir.

Kurulumuz imza sürecinin sona ermesinden sonra yapmış olduğu toplantılar sonucunda Cumhurbaşkanlığı ve Genel seçimlerde Cumhurbaşkanı adaylarının alfabetik sırayla, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Oğan olduğuna karar vermiştir. Karar Resmi Gazete'de ilan edilmek üzere gönderilmiştir.