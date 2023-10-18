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Türkiye 3 gün ulusal yas ilan edecek

Türkiye, İsrail’in Gazze’deki hastaneye yönelik saldırısında yaşamını yitirenler için 3 günlük ulusal yas ilan edecek.

 Türkiye, İsrail’in Gazze’deki hastaneye yönelik saldırısı sonrası 3 günlük ulusal yas ilan edecek.

Açıklama, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’den geldi.

Zengin, Türkiye’nin bugün, gün içinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 3 gün ulusal yas ilan edeceğini söyledi.

Zengin, “Bu konuyu hangi seviyede algıladığımızın görülmesi açısından önemlidir. Türkiye’nin bir örneklik teşkil edeceğini inanıyorum.” dedi.

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