Türkiye 3 gün ulusal yas ilan edecek
Türkiye, İsrail’in Gazze’deki hastaneye yönelik saldırısında yaşamını yitirenler için 3 günlük ulusal yas ilan edecek.
Türkiye, İsrail’in Gazze’deki hastaneye yönelik saldırısı sonrası 3 günlük ulusal yas ilan edecek.
Açıklama, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’den geldi.
Zengin, Türkiye’nin bugün, gün içinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 3 gün ulusal yas ilan edeceğini söyledi.
Zengin, “Bu konuyu hangi seviyede algıladığımızın görülmesi açısından önemlidir. Türkiye’nin bir örneklik teşkil edeceğini inanıyorum.” dedi.
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