Türkiye 25 ton altın aldı!

Şubat ayı verilerine göre, küresel altın rezervleri 35 bin 600 tonun üzerinde kaldı. Bu rakam, 1990'dan bu yana en yüksek seviyeye işaret ediyor.

En çok alım yapan ülke Türkiye

Şubat ayı verileri incelendiğinde, ayın en çok altın satışı yapan ülkesi Özbekistan olurken, Türkiye en yüklü alımı yapan ülke olarak dikkat çekti.

Şubat ayında altın rezervlerine 25 ton ekleyen Türkiye, küresel altın piyasalarına hakim oldu. Türkiye, yılbaşından bu yana alımlarını 35 tonun üzerine çıkardı. Son alımlarla Türkiye'nin toplam altın rezervi 429 tona yükseldi.

Hindistan ve İrlanda da altına yöneldi

Hindistan aynı dönemde 2.6 ton satın alarak toplam altın stokunu 758 tona çıkardı. Tek aktif gelişmiş piyasa alıcısı olan İrlanda, ay boyunca rezervlerine 1 ton altın ekledi. Toplam altın varlığı, İrlanda'nın altın satın almaya başladığı 2021 Ağustos ayının sonundan bu yana yüzde 88 artışla 11 tonun üzerine çıktı.