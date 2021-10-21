Türkiye 2022 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılacak mı?

Her yıl mayıs ayında düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması heyecanı gelecek yıl İtalya'yı saracak. Organizasyonun İtalya'nın hangi kentinde yapılacağı merak konusu olmuştu. 2022 Eurovision'un Torino kentindeki PalaOlimpico adlı stadyumda yapılacağı duyuruldu.

2022 Eurovision Şarkı Yarışması ne zaman ve nerede?

Eurovision'un son şampiyonu Maneskin grubu, geleneksel organizasyonu yıllar sonra İtalya'ya taşıdı. 10 Mayıs 2022'de 1. yarı final ile başlayacak olan heyecan, 12 Mayıs 2022'de ikinci yarı finalle devam edecek. İki yarı finalin ardından finalde yarışmaya hak kazanan ülkeler 14 Mayıs 2022'de PalaOlimpico Stadyumu'nda sahne alacak.

2022 Eurovision Şarkı Yarışması'na Türkiye katılacak mı?

2012 yılında Can Banomo ile son Eurovision macerasına çıkan Türkiye, o tarihten bugüne dek yarışmaya katılmıyor. Türkiye, 2013 yılında puanlama sistemindeki haksızlığı gerekçe göstererek Eurovision’dan çekilmişti. TRT eski Genel Müdürü İbrahim Eren, haziran ayında verdiği bir demeçte yeniden Eurovision'a katılmak için görüştüklerini fakat sonucun ne olacağını bilemediğini ifade etmişti. Türkiye, Eurovision 2022'ye katılımı kesinleşen ülkeler arasında yer almadı.

İşte Eurovision 2022 Şarkı Yarışması'na katılacak ülkeler:

Arnavutluk, Avustralya, Ermenistan, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Güney Kıbrıs, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, İzlanda, İrlanda, İsrail, İtalya, Letonya, Litvanya, Malta, Moldova, Karadağ, Hollanda, Kuzey Makedonya, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, San Marino, Sırbistan, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Ukrayna, İngiltere