Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada seçim tarihini duyurdu.

Geçtiğimiz hafta AK Parti Grup Toplantısı'nda 14 Mayıs tarihinin ilk sinyallerini veren Erdoğan, "14 Mayıs 2023 Pazar gününün her bakımdan seçim için en uygun tarih olduğunu gördük" dedi.

Seçim kararının alınması için öncelikli olarak Meclis'i işaret eden Erdoğan, "Anayasamıza göre beşte üç çoğunlukla bu tarih güncellemesini Meclisimiz yaparsa memnuniyet duyarız. Aksi halde Cumhurbaşkanlığı olarak 14 Mayıs'ta yapılacak takvimle kararımızı alırız." dedi.

Kararın Meclis tarafından beşte üç çoğunlukla alınabilmesi için muhalefet partilerinin de desteği gerekiyor.