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Turkcell Süper Kupa Katar'da oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu Turkcell Süper Kupa maçının Katar'da oynanacağını duyurdu.

Geçen sezonun lig ve kupa şampiyonu Beşiktaş ile kupa finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa maçı Katar'da oynanacak.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa maçı, 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar'da oynanacak." ifadeleri kullanıldı.

Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan Katar'ın, bu organizasyonu Dünya Kupası'nın provası olarak nitelendirdiği öğrenildi. 

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