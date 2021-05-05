Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde Beşiktaş Vodafone şampiyon oldu

Siyah-beyazlılar, 2021-2022 sezonunda UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil etme hakkını kazandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan final maçında, Beşiktaş Vodafone takımı, ilk sarı kartını 49. dakikada gören Didem Karagenç'in 66. dakikada çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kalmasıyla son 24 dakika 10 kişi mücadele etti.

Karşılaşmayı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fatih Vatanspor Kulübü Başkanı Hasan Büyükdoğan, Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin ile A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kırağası da protokol tribününden izledi.

Mücadele öncesi TFF Tahkim Kurulunun eski başkanı ve Galatasaray Kulübü Divan Kurulu üyesi Türker Arslan için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Öte yandan, Turkcell Kadınlar Ligi finali 4 farklı kanalda yayımlandı. Türk televizyonculuk tarihine geçen final D Smart 82 nolu kanal, TRT spor, Sky 360 ve Sports Tv'de ayrı ayrı spikerler tarafından anlatıldı.

Kupa töreni yapıldı

Final maçının ardından kupa töreni yapıldı.

Birincilik kupasını Beşiktaş Vodafone, ikincilik kupasını Fatih Vatanspor kaldırdı.

Sezonu dördüncü tamamlayan Fomget Gençlik ve Spor takımına plaket takdim edildi.

Dereceye giren takımların oyuncularının birer madalya aldığı törende, "ligin en iyi teknik direktörü" ödülü Fatih Vatanspor Teknik Direktörü Efe Mehmet Aydın'a, 7 golle ligin "gol kraliçesi" ödülü Fatih Vatanspor'dan Zelal Baturay'a, "ligin en iyi oyuncusu" ödülü yine aynı takımdan Cansu Nur Kaya'ya, "ligin en iyi kalecisi" ödülü ise Beşiktaş Vodafone'dan Fatma Şahin'e verildi.

Ayrıca doktor Esin Nur Taşdemir ile doktor İsmail Başöz'e tüm sağlık çalışanları adına plaket sunuldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fatih Vatanspor Kulübü Başkanı Hasan Büyükdoğan, Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin ile A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kırağası katıldı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, kadın futbol takımlarını kutladı ve oyuncularla birlikte şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Ligi üçüncü sırada tamamlayan ALG Spor takımı ise kupa törenine katılmadı.

Bakan Kasapoğlu’ndan tebrik

Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımını kutlayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hayatın her alanında etkin rol oynayan kadınlarımızın yeşil sahalardaki başarıları bizleri gururlandırıyor. Toplumun öncüleri kadınlarımız tüm spor branşlarında göstereceği gayretle güzel başarılara imza atacaklar. Bizler de başarıya giden bu yolda her türlü imkanı sunmak için tüm çabamızı ortaya koyacağız."