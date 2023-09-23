Türkçe ortalaması 70 olmayan sınıfta kalacak!

Yakın zamanda yayınlanacak olan temel eğitim yönetmeliğinin içeriği merakla bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yayınlanacak olan temel eğitim yönetmeliği hakkında açıklamalarda bulundu.

"Türkçe ortalaması 70 olmayan öğrenci sınıfı geçemeyecek"

Yönetmelikle birlikte sınıf geçmede yeni düzenlemeyi anlatan Bakan Tekin, "Mevcut durumda 50 ortalamayı tutturan bir öğrenci, birkaç dersinden yüksek not alarak 50'yi tutturduğunda, diğer bütün dersleri 50'nin altında olsa bile geçiyordu. Bir kısmından sorumlu geçiyordu, bir kısmından da ortalamadan geçiyordu.

Biz bunu sınırlandırdık. Belli derslerin ortalamanın üzerinde olması gerekiyor. Önümüzdeki hafta yayınlanacak olan temel eğitim yönetmeliğimizde, Türkçe'den 70 alma zorunluluğu getirdik. Türkçe ortalaması 70 olmayan öğrencimiz geçemeyecek." ifadelerinde bulundu.