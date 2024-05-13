Türk Yıldızları, Türk Dil Bayramı'nda gösteri yaptı

Karamanoğlu Mehmet Bey'in 13 Mayıs 1277 yılında Türkçe'yi resmi dil olarak ilan etmesi nedeniyle Karaman'da her yıl 10-13 Mayıs tarihlerinde arasında Türk Dil Bayramı kutlandı.

Kutlamalar kapsamında bu yıl Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları gösteri yaptı. Türk Dünyası Kültür Parkı'nda toplanan kalabalık ise gösteriyi ilgiyle izledi.