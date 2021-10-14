"Türk Yıldızları" eğitim uçuşu gerçekleştirdi
"Türk Yıldızları" eğitim uçuşu gerçekleştirdi
Konya’da Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi "Türk Yıldızları", kent semalarında eğitim uçuşu gerçekleştirdi.
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Konya’da Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi "Türk Yıldızları", kent semalarında eğitim uçuşu gerçekleştirdi.
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Konya’da Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi "Türk Yıldızları", kent semalarında eğitim uçuşu gerçekleştirdi.
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Konya’da Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi "Türk Yıldızları", kent semalarında eğitim uçuşu gerçekleştirdi.
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