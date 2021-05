Türk Yahudi toplumundan ABD'ye Erdoğan tepkisi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price’ın "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yahudi karşıtı söyleme sahip olduğu" şeklindeki skandal çıkışına Türk Yahudi Toplumu'ndan yanıt geldi. Türk Yahudi Toplumu sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yahudi karşıtı olduğunu öne sürmek çok haksız ve çok ayıptır. Tam tersine kendisi bize karşı her daim yapıcı, destekleyici ve teşvik edici olmuştur." denildi.

While tragedies in the region are deeply saddening - & global rise of anti semitisim is unacceptable- it is unfair & reprehensible to imply that President Erdogan - @tcbestepe - is antisemitic. On the contrary, he has always been constructive, supportive & encouraging towards us. https://t.co/XMfV5bXicb pic.twitter.com/CBAIX0lSvo