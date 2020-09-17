Türk ve Yunan yetkililer NATO'da 4'üncü kez buluştu

Doğu Akdeniz'de gerilim sürerken NATO'da çatışma riskini bertaraf etmeye yönelik görüşmeler sürüyor.

Türk ve Yunan askeri yetkililer bugün 4'üncü kez Brüksel'deki NATO Karargahı’nda bir araya geldi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in inisiyatifi ile Türkiye ve Yunanistan arasında teknik görüşmeler 3 hafta önce başladı.

Heyetler, bugün yine aynı masa etrafında buluştu. Türk ve Yunan yetkililer toplantıda ayrıştırma usullerini ele aldı.

BİR SONRAKİ TOPLANTI ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bir sonraki toplantının önümüzdeki hafta yapılmasının planlandığı duyuruldu.

Genel Sekreter Stoltenberg, iki NATO üyesinin kazara sıcak çatışmaya girmesini önleyecek bir mekanizma kurulması gerektiğini söylemiş,

askeri yetkililer arasındaki teknik görüşmelerin Almanya arabulucuğundaki siyasi müzakerelere de katkı sağlamasını umduğunu açıklamıştı.