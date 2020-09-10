Türk ve Yunan heyetler arasında görüşme başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg görüşmesi sonra NATO Askeri Komite Başkanlığı'ca Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantı planlamıştı.

Salı günü yapılması planlanan ancak daha sonra ertelenen toplantı Türkiye saati ile 15.30 civarında başladı.

TÜRKİYE GÜNDEMİ İLE 3 TOPLANTI

Aslında bugün Türkiye'yi yakından ilgilendiren 3 toplantı birden düzenlendi. NATO çerçevesinde Türkiye ve Yunanistan ilk kez bir araya geldi. Yunanistan daha önce masadan hep kaçmıştı. Türkiye ise görüşmeye açık olduğunu hep söyledi.

Görüşmelerde Doğu Akdeniz’deki tartışmalı olan ve olmayan bölgelerin tespit edilmesi ve olası sıcak temasın nerelerde çıkabileceğinin tespit edilmesi bekleniyor. İhtilaflı konularda uzlaşı çabası ise bu görüşmelerin kapsamında değil.

Aynı saatlerde, Fransa'nın Korsika adasında bir toplantı daha düzenlendi. Akdeniz'e kıyısı olan 7 AB ülkesi bir araya geldi. Tek gündem maddesi; Türkiye'ydi. Fransa'nın amacı bu ülkeleri yanına çekerek Avrupa Birliği'nde Türkiye karşıtı tezlerini güçlendirmek.

"AB TÜRKİYE'YE KARŞI DAHA İDDİALI OLMALI"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron liderlerle görüşmeden önce açıklama yaptı. "Türkiye'ye karşı ortak bir 'Avrupa tutumu' oluşturmaya çalışacağız" dedi. AB'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı "daha iddialı ve daha sıkı" olması gerektiğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin bir NATO üyesi ülke gibi hareket etmediği iddiasında da bulundu. Ancak yine bir NATO üyesi olan Yunanistan'ın hak gasbı çabasından bahsetmedi. "Sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan'la" dedi.

YUNANİSTAN AB'Yİ ACİL TOPLANTIYA ÇAĞIRDI

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Komitesi de Yunanistan'ın talebi üzerine olağanüstü toplandı. Yunanistan'ın talebi; Türkiye'ye ağır yaptırımlar uygulanmasıydı. Yunanistan daha önce yanına Fransa'yı da alarak Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak istedi. Ne var ki başını Almanya, İspanya ve İtalya'nın çektiği ülkelerin vetosu üzerine kınama talebi reddedildi.

ALMANYA İKNA OLMADI

Birlik daha önce, 24 ve 25 Eylül'de Doğu Akdeniz'deki krizin nasıl çözüleceğini ele almak üzere toplanma kararı almıştı. Yunanistan ve Fransa hesapsız girişimleri konusunda birliği, özellikle de birliğin en etkin ülkesi olan Almanya'yı ikna edebilmiş değil...