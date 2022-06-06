AjansHaber.com.tr Gündem Türk ve Katar heyetleri Dünya Kupası'nı görüştü

Türk ve Katar heyetleri, 2022 Dünya Kupası güvenliği için Doha'da görüştü

Türk ve Katar heyetleri, 2022 FİFA Dünya Kupası'nda alınacak güvenlik önlemlerinin hazırlık çalışmaları konusunda istişarelerde bulunuyor.

Katar İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Dünya Kupası Güvenlik Operasyonları Şefi Tümgeneral Abdulaziz Abdullah el-Ansari'nin başkanlığındaki heyet, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce başkanlığındaki Türk heyetle Doha'da bir araya geldi.

Görüşmede, kasım ayında Katar'da başlayacak 2022 FİFA Dünya Kupası'nda Doha ile iş birliği imkanları ele alındı.

İnce de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya Kupası'nın en güvenli şekilde gerçekleşmesi için yoğun mesai harcadıklarını, Katar heyetiyle yapılacak çalışmaları istişare ettiklerini kaydetti.

Daha önce, 21 Kasım-18 Aralık 2022'de Katar'da yapılacak FIFA Dünya Kupası'nda, güvenliği sağlamak için Türkiye'den çevik kuvvet personelinin Katar'a gönderileceği açıklanmıştı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Marmara Denizi’nden 30 ton atık toplandı
Memur ve emeklinin zam oranı değişti
LGS kapsamındaki merkezi sınav yarın yapılacak
Balıkesir'de 4,7 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 müjdesi!
İstanbul Sultangazi'de maymun çiçeği şüphesi
Atama kararları Resmi Gazete'de