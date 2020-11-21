Türk ve İngiliz jetlerinden eğitim uçuşu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, NATO eğitimleri kapsamında Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığına gelen İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait 2 Eurofighter Typhoon uçağı ile Türk F-16 uçakları, toplam 11 sortinin yapıldığı eğitim uçuşu icra etti.

Eğitim faaliyetleri kapanış töreniyle sona erdi.