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Türk ve İngiliz jetlerinden eğitim uçuşu

Türk ve İngiliz jetleri, Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında eğitim uçuşu gerçekleştirdi. Konuyla ilgili açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, NATO eğitimleri kapsamında Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığına gelen İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait 2 Eurofighter Typhoon uçağı ile Türk F-16 uçakları, toplam 11 sortinin yapıldığı eğitim uçuşu icra etti.

Eğitim faaliyetleri kapanış töreniyle sona erdi.

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