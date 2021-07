Türk ve ABD jetleri, Polonya ve İzlanda'da NATO hava devriye görevi yapacak

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, konuyla ilgili açıklamasında, NATO hava polisliği görevine katkılarından dolayı NATO müttefikleri Türkiye ve ABD'ye teşekkür ettiklerini bildirdi.

Lungescu, "Hava polisliği, semalarımızı 24 saat boyunca güvenli tutmamıza yardımcı olmaktadır. Bu, ittifak dayanışmasının açık bir örneğini teşkil etmekte, NATO'nun tüm müttefiklerini koruma kabiliyeti ve kararlılığı bulunduğunu göstermektedir." ifadesini kullandı.

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, 4 Türk F-16 jeti, hava sahasının güvenliğini sağlamak amacıyla Polonya Hava Kuvvetleri ile çalışma üzere Polonya'daki Malbork hava üssüne dün ulaştı. Türk jetleri ve 80 kişilik destek personeli, eylül ortasına kadar bölgede kalacak.

Fighter jets ✈️ from the US 🇺🇸 & Turkey 🇹🇷 are taking up #NATO Air Policing duties this week, guarding the skies over Iceland 🇮🇸 & Poland 🇵🇱.



Air policing helps keep our skies safe - a clear example of allied solidarity in action.



ℹ️https://t.co/XNFDBvgrzh#60YearsAirPolicing pic.twitter.com/3FgshsL4uh