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Türk vatandaşlıklarını yeniden kazanabilecekler!

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'da 27 Haziran'da yürürlüğe girecek kanun değişikliğiyle, ülkedeki Türklerin Alman vatandaşlıklarını koruyarak, Türk vatandaşlıklarını yeniden kazanabileceğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Almanya'da 27 Haziran'da yürürlüğe girecek kanun değişikliğiyle, Almanya Türk Toplumu üyeleri artık Alman vatandaşlıklarını koruyarak, Türk vatandaşlıklarını yeniden kazanabilecekler. Almanya'daki tüm başkonsolosluklarımız anılan tarihten itibaren başvuruları almaya hazır olacaklar. Almanya'daki Türk toplumunun uzun yıllardır beklediği ve hak ettiği söz konusu yasal düzenleme, Türk-Alman ilişkileri bakımından olumlu, anlamlı ve değerli bir gelişme" denildi.

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