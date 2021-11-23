Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçiliği, Etiyopya'daki çatışmaların artması nedeniyle Türk vatandaşlarına ülkeden ayrılmaları çağrısı yaptı.

Türkiye, Etiyopya'daki vatandaşlarına ülkeden ayrılmalarını tavsiye etti. Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Etiyopya'nın güvenlik durumundaki hızlı gelişmeler karşısında, ülkede bulunan vatandaşlarımızın tarifeli uçaklarla Etiyopya'dan ayrılmaları tavsiye edilir" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada Büyükelçiliğe ait telefon ve e-posta bilgileri paylaşıldı.

Etiyopya Başbakanı Ahmed: Cepheye gideceğim

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF) karşı yürütülen savaşın komutasını bizzat üstleneceğini belirtti.

Yarın orduya liderlik etmek üzere cepheye gideceğini kaydeden Ahmed, "Tarihin selamlayacağı Etiyopyalı çocuklar arasında yer almak isteyenler bugün ülkesi için ayağa kalksın. Cephede buluşalım" ifadelerini kullandı.

Ahmed, Etiyopya'yı kurtarmanın son aşamasında olduklarını dile getirerek, "Düşmanlarımız hem içeriden hem de dışarıdan saldırıyor. Bu, tüm siyahların mücadelesidir. Bu, Etiyopya'yı yeniden sömürgeci boyunduruğuna sokmayı amaçlayan bir komplodur" dedi.

Etiyopya hükümeti, 2 Kasım'da güneye ilerleyişini sürdüren isyancı TPLF saldırıları nedeniyle ülkede olağanüstü hal ilan etmişti.

TPLF'nin, başkent Addis Ababa'ya yapabileceği muhtemel saldırılara karşı savunma görev birlikleri oluşturulmuştu.

Ülkenin kuzeyinde 1 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.