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Etiyopya'daki çatışmaların artması nedeniyle Türk vatandaşlarına ülkeden ayrılmaları çağrısı

Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçiliği, Etiyopya'daki çatışmaların artması nedeniyle Türk vatandaşlarına ülkeden ayrılmaları çağrısı yaptı.

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