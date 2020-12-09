Türk teknolojisi komşuda yankı uyandırdı

TÜBİTAK koordinasyonunda milli imkanlarla yürütülen F-16 Uçağı Elektronik Harp Podu (EHPOD) Sistemi Geliştirilmesi Projesi, Yunan medyasında yankı uyandırdı. Entegrasyon faaliyetlerinin devam ettiği EHPOD projesine basında geniş yer verildi.

EHPOD, F-16 KULLANILARAK TEST EDİLİYOR

Elektronik Harp Podu'nun (EHPOD) Türk F-16 savaş uçakları üzerinde kullanılarak testlere başlanacağını belirten Yunan medyası , "Türkler elektronik harp teknolojisine büyük önem veriyor" açıklamasında bulundu.

AKINCI TİHA'DA DA KULLANILACAK



Ayrıca Yunan medyası EHPOD'un yakın zamanda Bayraktar AKINCI TİHA'da da (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) kullanılacağına dikkat çekti.

EHPOD'UN ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ

Elektronik Karşı Tedbir (EKT) sistemleri radarları karıştırmak veya yanıltmak için kullanılır. Radar ekranında çok sayıda sahte hedef oluşturabilir, gerçek hedefleri gizleyebilir ya da rastgele hareket ettirebilir. Uçakların güdümlü füzelere karşı etkin korunmasını sağlar. Çoğu ülkenin hava kuvvetleri EKT sistemlerini düşman ortamda saldırılara karşı kullanmaktadır.