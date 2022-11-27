Türkiye tarımda kendine yeten nadir ülkelerden biri

En çok tartışılan konularından biri olan tarımda adeta devrim yaşandı. Topraklarının yarısında fazla dağlık olan ve tarıma elverişsiz olmasına rağmen tarımsal üretim ve ihracat oranı her yıl katlanarak artıyor.

Türkiye tarıma elverişli yüzölçümü miktarı bakımından dünyada 15, toplam yüzölçümünün tarım arazilerine oranı bakımında 51. sırada olmasına rağmen tarımsal üretimde 2002'de 13.sıradayken 2022 de10.sıraya yükseldi.

Son 20 yılda tarımsal sulama tesislerinin sayısı 1764 'ten 3325 'e çıkarıldı. Güneş enerjili tarımsal sulama çözümlerine devlet desteği getirildi. Fırat 'ın suyunu Mardin 'in bereketli topraklarıyla buluşturan, tam 221 km. uzunluğundaki Mardin Ana Kanalı inşa edildi. 21 milyar liraya mal olan proje bölgede sulu tarım için can simidi haline geldi.

Arazileri Osmanlı dönemine, kuruluşu Atatürk dönemine uzanan ancak süreç içinde kötü yönetim nedeniyle verimsez hale gelen TİGEM (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü)’nin Ceyllanpınar başta olmak üzere işletmeleri yapılan yatırımlarla daha çok üreten ve kar eder hale geldi.Halen 37 işletmesi ve 3 milyon dekarı aşkın arazisi olan TİGEM, teknolojiye uygun yatırım ve üretim anlayışıyla devletin tarımdaki en önemli kurumu olma özelliğini sürdürüyor. Bu noktadan hareketle Türkiye'nin kendi tohumluk ihtiyacını karşılama oranı 2002'de %31 iken 2022'de %94'e çıktı. Bu tohumların %30'u TİGEM bünyesinde üretiliyor. Muhalefetin sık sık eleştirdiği tarımsal destek miktarı ise 216 milyar liraya çıktı. Bu miktar 100 'e yakın ülkenin tüm Gayri Safi Milli Hasılasından daha fazla. Aynı şekilde temel ihtiyaç ürünlerindeki yeterlilik oranımız da 2002 yılına oranla katlanarak arttı.

Bakanlığın verilerine göre Nohut: %122 Kolza: %111 Patates:%106 Pamuk: %104 Buğday: %102 Çavdar: %100 Ş.Pancarı: %100 Yulaf: %98 Soya: %95 Arpa: %97 Kuru fasulye: %92 Mısır: %85 Pirinç: %81 K.Mercimek: %71 Ayçiçeği: %63 Y.Mercimek: %59 oranında arttı.

Meyve üretiminde ise birçok ürünü ihtiyacımızdan fazla üretiyoruz ve yurtdışına ihraç ediyoruz.

2002 'deki nüfusa 20 milyon daha eklenmiş olmasına, 4 milyon civarı sığınmacı da dahil olmak üzere 40 milyon turistin yıllık olarak ağırlandığı Türkiye tarımda kendine yeten hatta dışarıya ürün satan bir ülke haline geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Dış Ticaret Verileri baz alınarak hazırlanan verilere göre Türkiye tarımsal üretim ve ihracatta önemli bir başarı yakaladı.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %18,2 artarak 165 milyar 608 milyon dolar, ithalat %40,7 artarak 239 milyar 43 milyon dolar olarak gerçekleşti.İhracatın yılın ikinci yarısında daha da artacağı belirtildi. Dış ticarette en yüksek hacimli ürünler: 2021 yılında ihracatta öne çıkan ürünler sırasıyla Fındık İçi Un ve Makarna olurken bu ürünler toplam ihracatın yaklaşık %13,9’unu oluşturdu.Bu ürün çeşitlerinin 2022 de de en çok ihraç edilen ürünler olduğu vurgulandı. Ülkelere göre en çok ihraç ettiğimiz ürünler Irak için un, tavuk eti, gofret ve waffle; Almanya için fındık içi, ambalajlı fındık ve kiraz; Rusya içinse mandalina, alabalık ve şeftali oldu. Ülke bazında ithalat verileri incelendiğinde, 2021 yılında en fazla ithalat yaptığımız ülkeler Rusya Brezilya Ukrayna , ABD ve Malezya oldu. Bu ülkelerden buğday, ham ayçiçeği yağı ve arpa soya fasulyesi, kahve, tütün arpa ve dane mısır ithal edildi.