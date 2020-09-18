Türk Tabipler Birliği'ne HDP'den ziyaret

HDP, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'ne ziyarette bulundu.

HDP Sivil Toplum Kuruluşları ve Siyasi Partilerle İlişkiler Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Tuncer Bakırhan, Militvekili Fatma Kurtulan ile PM üyesi Nazmi Gür'ün yer aldığı heyet, TTB Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman ve Merkez Konsey Üyesi Selma Güngör ile görüştü.

HDP’nin ziyaretinin amacının, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin “Türk Tabipler Birliği kapatılsın” sözleri sonrası dayanışma ziyareti olduğu öğrenildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türk Tabipleri Birliği, bugünkü hassas dönemde, insan ve toplum sağlığı hakkında asılsız şaibe ve şüpheleri körüklemektedir. Bu nedenle sadece adında Türk bulunan Tabipler Birliği derhal ve gecikmeksizin kapatılmalıdır." açıklamasında bulunmuştu.