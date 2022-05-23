Türk sporunun tarihi haftası

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlandığı haftada basketboldan voleybola, bokstan tekvandoya, kürekten ampute futboluna kadar Türkiye büyük başarılara imza attı.

Efes üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu

Basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, Türk halkını sevince boğdu.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 19-21 Mayıs'ta düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunda lacivert-beyazlılar önce Yunan ekibi Olympiakos'u sonra da finalde İspanyol temsilcisi Real Madrid'i geçerek üst üste 2. kez Avrupa şampiyonu oldu.

Avrupa'nın basketboldaki en prestijli kupası da 3. kez Türkiye'ye geldi.

Voleybolda zirve bir kez daha VakıfBank'ın

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde bir kez daha tarihe geçti.

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da düzenlenen CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalya'nın Imoco Volley ekibini 3-1 yenen sarı-siyahlı takım, bu branşta Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük kupasını 5. kez müzesine götürme başarısı gösterdi.

VakıfBank, 2011, 2013, 2017 ve 2018'in ardından 2022 yılında da zirveye ulaşırken, Türk takımları da bu organizasyonda son 11 sezonun 7'sinde şampiyonluk kupasını kazandı.

Kadın milli boksörler dünya şampiyonu

Kadın milli boksörler, geride kalan haftada yumruklarıyla dünya şampiyonluklarına uzandı.

İstanbul'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcular 5 altın, 2 bronz madalyayla tarihe geçti. Bu madalyalarla Kadın Milli Boks Takımı, dünya şampiyonu oldu.

Ayşe Çağırır, Buse Naz Çakıroğlu, Busenaz Sürmeneli, Hatice Akbaş ve Şennur Demir altın, Sema Çalışkan ve Elif Güneri ise bronz madalya alarak Türkiye'yi dünya arenasında başarıyla temsil etti.

Milli tekvandocular Avrupa'nın zirvesinde

Türkiye, İngiltere'de düzenlenen Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu oldu.

Milli tekvandocular Manchester kentindeki organizasyonda 5 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 11 madalyayla, milli para tekvandocular ise 4 altın, 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 8 madalya takım halinde Avrupa'nın zirvesine çıktı.

Şampiyonada Merve Dinçel, Zeliha Ağrıs, Hatice Kübra İlgün, Hakan Reçber, Emre Kutalmış Ateşli altın, Emine Gögebakan ve Görkem Polat gümüş, Nafia Kuş, Deniz Dağdelen, Muhammed Emin Yıldız ve Enbiya Taha Biçer bronz madalya alan milli tekvandocular olarak kürsüde yer aldı.

Para tekvandoda ise Nurcihan Ekinci, Gamze Gürdal, Alican Özcan, Mahmut Bozteke altın, Meryem Betül Çavdar, Seçil Er ve Mehmet Sami Saraç gümüş, Oktay Atalay ise bronz madalya alarak Türkiye'yi sevindirdi.

Bir Avrupa şampiyonluğu da ampute futboldan

Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, Polonya'da düzenlenen Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde kupaya uzanmayı başardı.

Finalde ev sahibi Wisla Krakow'u 5-2 yenen başkent ekibi, kupayı Türkiye'ye getirdi.

Genç kürekçilerden iki Avrupa şampiyonluğu

İtalya'da hafta sonu düzenlenen Avrupa Gençler Kürek Şampiyonası'nda milli sporculardan iki Avrupa şampiyonluğu geldi.

Genç erkekler dört tek dümencili sınıfında Hamdi Okan Atmaca, Fatih Mehmet Avcı, Alper Şevket Eren, Yusuf Ziya Ateş ve Tuana Fatma Yıldız'dan oluşan milli takım, altın madalya elde etti.

Genç erkekler iki çifte kategorisinde de Ahmet Ali Kabadayı-Halil Kaan Köroğlu ikilisi altın madalya kazandı.

Okul sporlarında da madalyalar geldi

Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından Fransa'da gerçekleştirilen Dünya Okul Sporları Olimpiyatları'nda da milli sporculardan güzel haberler geldi.

Türkiye, 25'i altın, 25'i gümüş, 42'si bronz olmak üzere 92 madalyayla oyunları bitirdi.