Türk siyasi hayatında adını ilk defa duyacağınız siyasi partiler

Büyük Anadolu Partisi - BANAP (1986)

BANAP, 14 Mart 1986'da Kemal Bekman'ın başkanlığında kuruldu. Dönemin Anavatan Partisi lideri Turgut Özal'ı hicvetmek için "davulu delen jaguar" amblemi ile seçime katılan BANAP, Türk Siyasi tarihinde başka bir partiyi eleştirmek için kurulan ilk partidir.