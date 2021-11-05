Türk siyasi hayatında adını ilk defa duyacağınız siyasi partiler
Türkiye'nin çok partili seçim sistemine ilk adımı attığı 1946 seçimlerinden bu yana on binlerce siyasi parti kuruldu ve kapandı. Fakat içlerinden bazıları var ki onların adını neredeyse hiç duymadınız. Sizler için Türk siyasi tarihinin arka sayfalarında kalan bazı partileri derledik.
Büyük Anadolu Partisi - BANAP (1986)
BANAP, 14 Mart 1986'da Kemal Bekman'ın başkanlığında kuruldu. Dönemin Anavatan Partisi lideri Turgut Özal'ı hicvetmek için "davulu delen jaguar" amblemi ile seçime katılan BANAP, Türk Siyasi tarihinde başka bir partiyi eleştirmek için kurulan ilk partidir.
Liberal Parti - 2021
Liberal Parti, 1994 yılında Besim Tibuk liderliğinde kurulan Liberal Demokrat Parti'nin ardından, adında "liberal" ifadesi geçen ikinci partidir. Liberal Parti, 8 Eylül 2021 tarihinde Süleyman Halid Soysal başkanlığında kurulmuş ve siyasi hayatına devam etmektedir.
Sağduyu Partisi - 2002
Adını ilk defa duymuş olabilirsiniz fakat Sağduyu Partisi yaklaşık 20 yıldır Türk siyasi hayatında faaliyet gösteriyor. 4 Eylül 2002 tarihinde kurulan Sağdyu Partisi'nin Genel Başkanlık görevini Mehmet Yücel Ağargün yürütüyor.
Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi - 2014
Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi, 1 Eylül 2014 tarihinde Vehbi Şahin tarafından kurulmuştur. Türkiye haritası ve Türk bayrağının seçildiği logoda, Türkiye'nin etrafı barışı simgeleyen zeytin dalı ile çevrelenmiştir.