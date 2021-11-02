Türk siyasetçi Karadayı Bulgaristan cumhurbaşkanlığına aday

Seçimde hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili adayı olan Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi (HÖH) Genel Başkanı Mustafa Karadayı, partinin seçim kampanyası için seçtiği sloganlarla halka verdiği mesajları Anadolu Ajansı muhabirine anlattı.

Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili İskra Mihaylova’nın da HÖH'nin cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak katıldığı seçim kampanyasında "Ulusun Birliği İçin" sloganını seçtiklerini anlatan Karadayı, "Şu anda artık birbirimizden ayrılmak ve cepheleşmek değil birlik içinde olmak modern olandır." dedi.

Son dönemde Bulgaristan'da nefret dili, ayrımcılık ve cepheleşmeyi temel alan politikalara tanık olunduğunu ifade eden Karadayı, "Bizce artık milletin birlik içinde olma zamanı gelmiştir ki bu, cumhurbaşkanlığı makamının, ulusu birleştirici unsur olarak esas işlevi, görevi ve rolüdür. Dolaysıyla biz, Bulgaristan'da demokrasinin gelişiminin, yeni bir dönemin, tüm Bulgaristan vatandaşlarının 'modern olma' zamanının geldiğini söylüyoruz." diye konuştu.

İnsanları ayrıştırmaktan artık vazgeçilmesi gerektiğini vurgulayan Karadayı, "Şu anda birlik içinde olmak moderndir. Ve aynı zamanda Avrupa vatandaşları olan tüm modern Bulgaristan vatandaşları, adaylarını nitelikleri, imkanları ve sundukları programlara göre seçecek. Dolayısıyla modern vatandaşlar 17 numaralı pusulayla Mustafa Karadayı’yı cumhurbaşkanı, İskra Mihalova'yı da cumhurbaşkanı yardımcısı olarak seçecekler" ifadesini kullandı.

Genel seçim kampanyasında "Devletçilik İçin" sloganını kullanılacak

HÖH partisi, 14 Kasım'da yapılacak parlamento seçimleri için yürüttüğü kampanyanın sloganını da "Devletçilik İçin" olarak belirledi.

Karadayı, son dönemde Bulgaristan'da demokrasi ve devletçilik krizinin yaşandığını belirterek, “Kurumların en yüksek seviyesinde, cumhurbaşkanlığı, başbakanlık, ulusal meclis ve meclis başkanlığında, anayasayı ve ülkenin yasalarını çiğnediklerini, cepheleşme yarattıklarını gözlemliyoruz. Bu bizim için devletçilik krizi, demokrasi krizi demektir. Bundan dolayı biz 'Devletçilik İçin' diyoruz." dedi.

Devlet kurumlarının anayasanın öngördüğü üzere diyalog, uyum, koordinasyon ve karşılıklı denetimle faaliyet göstermeleri gerektiğine işaret eden Karadayı, devlet organlarının, "insanlara ve iş çevrelerine karşı tehdit sopası" olmaması, anayasa ve yasalara uygun hareket ederek vatandaşların hizmetinde, elverişli çalışma ortamı yaratması gerektiğini vurguladı.

Ülkede 32 yıl önce komünizmin çökmesiyle kurulan HÖH'nin ülkenin köklü ve güçlü partilerinden biri olduğuna dikkati çeken Karadayı, Bulgaristan'da tüm partilerin kendilerini HÖH ile kıyasladıklarını, programları ve hedefleri olmadığında HÖH karşıtı kampanya yürüterek siyasi imaj oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

"Bulgaristan'ı, Avrupa'nın ortalama yaşam standart seviyesine ulaştırmayı hedefliyoruz"

Karadayı, HÖH'nin yeşil ekonomi, yüksek teknoloji, özgür ve aktif vatandaşların siyasi süreçlere dahil olması gibi hedefler belirlediğine de değinerek "Ülkenin hızlandırılmış ekonomik gelişimi için bir programımız var. Gelecek nesillere Avrupa Birliği'nin (AB) dibinde kalan bir ülke bırakmayı istemiyoruz. Vatanımız Bulgaristan'ı, Avrupa'nın ortalama yaşam standardı seviyesine ulaştırmayı hedefliyoruz." dedi.

AB üyeliğinin esas olarak serbest insan ve sermaye dolaşımı demek olduğuna işaret eden Karadayı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türlü nedenlerden birçok Bulgaristan vatandaşı, Avrupa ülkelerinde, Türkiye'de, ABD'de, yani yurt dışında yaşıyor. Yurt dışında yaşayan Bulgaristan vatandaşlarına, ülkemizdeki politik süreçlerde aktif olmaları çağrısında bulunuyorum. Oy kullanmaları çağrısı yapıyorum. Ve bu seçimlerde doğru seçenek, 17 numaralı pusuladır. Vatandaşlar ülkenin hızlandırılmış ekonomik gelişimi için oy versinler. Böylece yurt dışına öğrenim görmek veya çalışmak için giden vatandaşlarımız, kardeşlerimiz özgürce yaşam seçimini yapabilsinler. Geçimlerini sağlamak için yurt dışına gitmek zorunda kalmasınlar."

Türk siyasetçi Karadayı cumhurbaşkanlığına aday

Yaklaşık bir milyona yakın Türk ve Müslümanın yaşadığı Bulgaristan'da HÖH partisi Genel Başkanı Karadayı cumhurbaşkanlığına, partinin Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekillerinden İskra Mihaylova da cumhurbaşkanlığı yardımcılığına aday.

HÖH partisi adına genel seçimlere de katılan Karadayı, yoğun Türk ve Müslüman nüfusun bulunduğu Kırcaali ve Şumnu kentlerinden de aday gösterildi.

Başkent Sofya'da Ulusal ve Uluslararası Ekonomi Üniversitesinden mezun olan 51 yaşındaki Karadayı, 1991 yılında HÖH partisinin gençlik kolu Akademik Derneğinin kurucusu olarak siyasete atıldı.

Bulgaristan parlamentosuna 2013'te milletvekili seçilen Karadayı, 2015'te Lütvi Mestan'ın partiden ihraç edilmesinden sonra HÖH'nin 3 geçici eş başkanından biri oldu. Karadayı, 2016 yılında HÖH'nin 9. Kurultayında genel başkan seçildi.

Türk ve Müslümanların nüfusun yüzde 10'unu oluşturduğu 6,9 milyonluk Bulgaristan'da 14 Kasım'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimi ve genel seçimlere 21 siyasi parti ve 7 koalisyon katılacak. Seçimde, cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcılığı için 24 ikili yarışacak.