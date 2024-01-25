Türk sinemasının kötü adamı Hikmet Taşdemir hayatını kaybetti

Siyah deri eldivenleri, füme pardösüsü, güneş gözlükleriyle hafızalarda yer edinen, Türk Sineması'nın kötü adamı Hikmet Taşdemir 82 yaşında hayatını kaybetti. Silivri'de yaşayan Taşdemir rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Tekirdağ Namık Kemal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Taşdemir bugün saat 15.05 sıralarında tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

HİKMET TAŞDEMİR KİMDİR?



Hikmet Taşdemir, 1942 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. Genç yaşta bazı tiyatro topluluklarında çalıştı. Birçok filmde yardımcı rollerde oynadı. Korkusuz Korkak filmindeki 'Gaddar Kerim', Umudumuz Şaban'da 'Mardinli Arif' ve Tatar Ramazan'ın 'Cıbıl Halil'i olarak hafızalara yer etti. Ayrıca Yılmaz Güney'in 'Umutsuzlar' filminde 'Parmaksız' lakaplı bir kiralık katil karakterini oynadı. Son olarak, Arka Sokaklar dizisinde rol aldı.